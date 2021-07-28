Главреда The Insider** повезли на допрос

Главного редактора издания The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов) Романа Доброхотова повезли на допрос после обыска в его квартире и квартире его родителей. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Обыск закончился. Меня везут на допрос в отдел «Академический». Пока как свидетеля», — сказал он.

Ранее Доброхотов сообщил, что сотрудники правоохранительных органов в Москве пришли к нему с обыском. Также сообщалось, что против журналиста возбуждено уголовное дело о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа.

Ранее министерство юстиции пополнило список иноагентов, включив в него юридическое лицо «The Insider SIA», которое является администратором доменного имени интернет-издания The Insider. Согласно обновленным данным реестра, юрлицо «The Insider SIA» зарегистрировано в Риге 26 июня 2015 года.

В список иноагентов также вошли заместитель главного редактора издания «Проект» (признано в России нежелательной организацией) Михаил Рубин, сотрудники СМИ Софья Гройсман и Юлия Апухтина, корреспондент «Открытых Медиа» Илья Рождественский и журналист Алексей Постернак.