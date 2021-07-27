В Москве вынесли вердикт главарю банды из 90-х

Присяжные в Мосгорсуде признали главаря банды, которая действовала в 1990-е годы, виновным в убийстве двух человек и незаконном обороте оружия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Валерия Лазарева.

Согласно вердикту присяжных, Сергей Захаров в 90-е годы создал и стал лидером вооруженной банды.

«В сентябре 1995 года он дал указание членам преступной группы вести наблюдение за активным участником Таганской ОПГ, а затем совершить его убийство», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, Захаров дал исполнителям данного преступления по $2,5 тыс.

Вердиктом присяжных также установлено, что он приказал убить бывшего участника своей банды, который дал показания сотрудникам правоохранительных органов.

«Обвиняемый привлек своих «подчиненных» к совершению преступления за вознаграждение, передав им огнестрельное оружие и сообщив информацию о месте жительства потерпевшего», — заявил Лазарев.

Он указал, что за это исполнители преступления получили от Захарова $12 тыс.

Однако по ряду инкриминируемых эпизодов присяжные вынесли оправдательный вердикт. Как уточнил пресс-секретарь суда, Захаров был оправдан в похищении человека, вымогательстве денежных средств, а также одном убийстве.

Ранее стало известно, что участник одной из самых опасных банд 90-х в России вышел на свободу.