Война США и Израиля против Ирана
Премьер Испании призвал к жесткой мере против Израиля

Премьер Санчес: ЕС должен приостановить соглашение об ассоциации с Израилем
Sergio Perez/Reuters

После удара израильской армии по Ливану Европейский союз должен приостановить свое соглашение об ассоциации с Израилем. Об этом в соцсети X написал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Санчес отметил, последние удары Израиля по Ливану показывают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху испытывает презрение «к жизни и к международному праву». Санчес подчеркнул, что это презрение «невыносимо».

По словам испанского премьера, Ливан должен быть включен в режим прекращения огня, который действует между США и Ираном. Также Санчес считает, что международное сообщество должно осудить удары по Ливану, а ЕС стоит приостановить соглашение об ассоциации с Израилем, которое является основой двухсторонних отношений и создает зону свободной торговли между европейскими странами и Иерусалимом.

«Не должно быть безнаказанности за эти преступные действия», — подчеркнул он.

8 апреля армия Израиля сообщила о нанесении самой масштабной серии ударов по объектам проиранского шиитского движения «Хезболла». 9 апреля глава евродипломатии Кая Каллас написала, что удары Израиля по Ливану выходят за рамки права на самооборону и ставят под угрозу перемирие между США и Ираном. А замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде назвал израильские удары по Ливану грубым нарушением соглашения о прекращении огня.

Издание Politico со ссылкой на европейского чиновника написало, что Нетаньяху ударами по Ливану, возможно, пытается спровоцировать срыв перемирия с Ираном.

СМИ сообщали, что армия Израиля приостановила удары по Ирану, но продолжит атаковать отряды «Хезболлы». Также Нетаньяху подчеркнул, что временное прекращение огня в Иране не распространяется на Ливан.

Ранее Санчес назвал «хорошей новостью» прекращение огня на Ближнем Востоке.

 
