Стали известны детали побега заключенных из спецпоезда в Чувашии

Mash: шестеро заключенных сбежали из спецпоезда в Чувашии через окно

Шестеро заключенных разбили стекло спецвагона поезда Томск-Адлер в Чувашии и выскочили на двухминутной станции. Детали побега преступников стали известны Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, заключенные уходили двумя группами по три человека из первого и второго вагонов. Пятеро из них были одеты в тапочки, у одного на ногах были кроссовки. Один из беглецов сильно подвернул ногу во время неудачного приземления и теперь хромает. Побег заметил машинист поезда и сообщил оперативным службам.

Правоохранители обыскивают соседние поселки в поиске беглецов. Поиски в Сосновом Бору и микрорайоне Сельхозхимия ничего не дали, уточнили в Mash. Появившаяся в СМИ информация о том, что одного из заключенных поймали, не подтвердилась.

Известно, что они были осуждены за кражи, наркотики и противоправные действия сексуального характера.

О побеге заключенных стало известно 8 апреля. В Mash сообщили, что сбежавшие преступники могут быть вооружены холодным оружием. Все шестеро являются мужчинами монголоидной внешности, невысокого роста.

При этом в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России утверждают, что появившаяся в СМИ информация о побеге заключенных — фейк. В ведомстве заявили, что из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании побегов допущено не было.

