Видео: москвичи с ножами избили мужчину и затолкали в Mercedes

112: в Москве на видео попало, как мужчины избили человека по просьбе его жены

В Москве жена попросила родственников найти и наказать загулявшего мужа. Они избили его битой и отвезли в Балашиху. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«38-летний Ян ехал в такси со своей знакомой. Неожиданно их подрезал черный Mercedes, и из него вышли двое мужчин с битой и ножом. Они вытащили Яна и начали избивать. Его подруга испугалась и сбежала. В этот момент мужчины схватили бедолагу, запихнули в свой автомобиль и увезли», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. По данным канала, водитель такси обратился в полицию. Сотрудники начали искать пострадавшего: москвич оказался в городе Балашиха. В ходе расследования выяснилось, что к произошедшему причастна супруга пострадавшего: после того как муж пропал на несколько дней, женщина попросила своих братьев найти его и «проучить».

