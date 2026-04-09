Ираклий Пирцхалава воссоединился с экс-супругой: «Есть страх все сломать»

Исполнитель хита «Лондон-Париж» Ираклий Пирцхалава воссоединился с бывшей женой Леной Гребенщиковой через 12 лет после развода. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала «Пятница!».

Звезды начали восстанавливать отношения полгода назад, а теперь стали участниками романтического шоу «Ставка на любовь». Пара без раздумий согласилась: для Ираклия и Лены это способ понять, есть ли у них будущее.

По словам Пирцхалавы, в обычной жизни на отношениях сложно сосредоточиться, а на проекте они смогли по-настоящему сфокусироваться друг на друге. Он добавил, что для пары участие в реалити стало способом понять, насколько они повзрослели и готовы ли вместе двигаться дальше.

При этом он подтверждает, что страх все сломать остается.

«Если нас закрыть в одном пространстве — это не терапия, это эксперимент «когда рванет». Проект нас оголил, снял все иллюзии, роли, «я удобная», «он хороший», — поделилась она.

Пирцхалава и Гребенщикова поженились в 2009 году, в отношениях родилось двое сыновей. В 2014 году брак распался.

