Сборная России разгромила команду ЮАР в матче Кубка мира

Российские ватерполисты выиграли третий матч на Кубке мира

Сборная России по водному поло победила команду ЮАР в матче третьего тура основного этапа второго дивизиона Кубка мира в Гзире (Мальта).

Игра завершилась со счетом 31:11 (8:2, 8:4, 7:3, 8:2).

В первом туре ватерполисты из России 7 апреля обыграли команду Бразилии со счетом 10:7 (1:2, 3:0, 2:3, 4:2). 8 апреля россияне победили сборную Великобритании 21:9 (3:0, 4:2, 8:4, 6:3).

Кубок мира стал для российских ватерполистов первым за несколько лет крупным стартом под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). В соревнованиях участвуют 24 сборные, 16 лучших команд выйдут в плей-офф, который начнется 10 апреля.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2025 года МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Беларуси на участие в международных соревнованиях.

