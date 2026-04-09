В Запорожской области погибшего при атаке ВСУ на школу чиновника представят к ордену

Первого заместителя главы администрации Каменско-Днепровского муниципального округа Александра Резниченко, который погиб при эвакуации детей из атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) школы, посмертно представят к ордену Мужества. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, Резниченко будет удостоен ордена «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга».

7 апреля украинские дроны атаковали школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. В результате пострадали 10 человек — семь детей и трое взрослых.

По данным «Запорожского агентства новостей», автомобили скорой помощи, которые выехали к пострадавшим, также подверглись атаке. Эвакуировать детей в больницу удалось военнослужащим. Погибший Резниченко помогал вывозить школьников с места происшествия. Балицкий принес соболезнования родным и близким чиновника и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Атака на школу в общей сложности продолжалась более пяти часов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Комментируя инцидент, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский переступает «красные линии» международного гуманитарного права. По словам дипломата, украинский лидер не оставляет России другого выбора, кроме как ответить силой на эти преступления и начать преследовать приказчиков и исполнителей подобных терактов.

Ранее в Запорожской области жилой дом развалился после удара ВСУ.