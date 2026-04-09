Суд арестовал бывшего министра имущества Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии (КЧР) на два месяца арестовали экс-министра имущественных и земельных отношений региона Дмитрия Бугаева, подозреваемого в превышении полномочий с ущербом на сумму более 16,7 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

«Суд, рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, счел необходимым ходатайство удовлетворить», — сказали в пресс-службе.

Бугаева заключили под стражу до 7 июня.

По данным следствия, в 2019 году Бугаев, будучи министром имущественных и земельных отношений республики, организовал проведение фиктивного аукциона по продаже регионального имущества, переданного в казну КЧР от Карачаево-Черкесского республиканского государственного унитарного предприятия «Теплоэнерго».

Следователи считают, что создав условия для исключения потенциальных конкурентов, чиновник обеспечил победу подконтрольного юрлица, и по итогам фиктивного аукциона имущество продали по заниженной стоимости. Ущерб бюджету республики превысил 16,7 млн руб.

В пресс-службе добавили, что постановление об аресте бывшего министра в законную силу не вступило.

До этого Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца бывшего министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева.

Ранее министра энергетики Ставропольского края арестовали за превышение полномочий.

 
