Глэмпинг в Хабаровском крае выплатит туристу компенсацию за нападение тигра

Ministry of the Russian Federation for the Development of the Far East (Ministry of the Development of the Far East)/Wikipedia

Суд в Хабаровске взыскал с глэмпинга компенсацию за нападение тигра на отдыхающего. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Инцидент произошел 14 декабря 2024 года, в тот день пострадавший вместе с супругой и детьми отдыхал в глэмпинг-парке, который находится на территории национального парка.

После ужина мужчина направился к банному чану на открытой площадке, но из леса внезапно выскочил хищник и повалил его на землю. Родные закричали, на помощь пришел сотрудник парка, который отогнал зверя фонарем.

Пострадавший получил рваные раны и перелом ребра, его госпитализировали. Индустриальный районный суд установил, что меры безопасности (ограждения и таблички) оказались недостаточными.

В итоге с глэмпинга взыскали 250 тыс. рублей в пользу главы семьи, а также компенсацию другим членам его семьи.

