Лихачев рассказал о ситуации с сотрудниками «Росатома» на иранской АЭС «Бушер»

Порядка 128 человек по-прежнему остаются на атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране. Об этом информационной службе «Вести».
заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
«На «Бушер» у нас остается где-то около 128 человек», — сказал он.
По словам Лихачева, в связи с этим планируется очередная волна эвакуации.
Также он отметил, что «Бушер» остается технологическим приоритетом «Росатома».
«Но приоритет приоритетов — это жизнь и здоровье людей», — подчеркнул Лихачев.
Кроме того, он рассказал, что иранская сторона попросила российскую «искать возможность как можно скорее перезагрузить» проект этой АЭС. РФ морально к этому готова, но обстоятельства пока не позволяют, добавил глава «Росатома».
1 апреля Лихачев сообщил, что более 200 человек должны покинуть АЭС «Бушер».
31 марта посол России в Иране Алексей Дедов рассказал, что США и Израиль продолжают наносить удары по территории АЭС «Бушер». По его словам, были зафиксированы падения ракет во внутренней зоне станции на расстоянии от 200 до 450 метров от реактора.
