ЮАР намерена развить космическую отрасль при поддержке России

Сергей Мамонтов/РИА Новости

Южно-Африканская Республика (ЮАР) стремится укрепить взаимодействие с Роскосмосом с целью развития собственной национальной космической программы и привлечения молодых африканских специалистов в эту сферу. Об этом заявил исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства (SANSA) Хумбулани Мудау, чьи слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что для нас как для юаровцев, это амбиция, которая у нас есть. Мы даже образовали космическое агентство. Думаю, отношения, которые мы сейчас выстраиваем, дадут нам большое количество разных возможностей», — подчеркнул он, выступая на первом Российском космическом форуме..

Мудау отметил, что ЮАР активно сотрудничает с Роскосмосом, приведя в пример размещение комплекса для отслеживания космического мусора на своей территории. Он также выразил уверенность в том, что это сотрудничество создаст новые возможности для молодых африканцев, желающих внести свой вклад в развитие космической индустрии.

Российский оптико-электронный комплекс для оперативного мониторинга космического мусора начал работу в ЮАР в июле 2023 года. По данным Роскосмоса, стремительный рост числа участников космической деятельности и увеличение количества спутников на орбите, включая многоспутниковые группировки, повышает риск столкновений. Станция в ЮАР была построена в рамках соглашения между предприятием НПК СПП (входящим в Роскосмос) и SANSA. Комплекс способен обнаруживать космический мусор на высотах от 120 км до 40 тыс. км, определять угловые координаты космических объектов и идентифицировать их, используя базу данных.

Ранее Роскосмос объявил о планах сканирования Луны в 2028 году.

 
