В Иране раскрыли условия сделки с США

Спикер Галибаф: Ливан и союзники Ирана были в соглашении о перемирии с США
Ливан и союзники Ирана по «Оси сопротивления» являются неотъемлемой частью режима прекращения огня с США. Об этом в соцсети X написал спикер парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

«Нарушения режима прекращения огня влекут за собой конкретные издержки и жесткие ответные меры», — добавил он.

До этого в Иране заявили, что США уже нарушили три пункта мирного плана. Речь идет об атаках на Ливан, нарушении дроном воздушного пространства Ирана, а также об отказе Исламской Республике в праве обогащать уран.

США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты. Какие именно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.

 
