Адвокат рассказал, можно ли ссылаться на работы признанного экстремистским «Мемориала»

Адвокат Сергей Жорин в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, можно ли ссылаться на публикации «Мемориала» (организация включена Минюстом в список иноагентов) при написании научных и студенческих работ о советских репрессиях после признания правозащитного центра экстремистским. По его словам, допустимо академическое цитирование архивных материалов в научных целях, но без признаков популяризации организации.

«Писать в научных и студенческих работах о советских репрессиях можно. Само по себе решение Верховного суда о признании международного движения «Мемориал» экстремистской организацией не означает запрета на исследование темы репрессий или на упоминание организации как исторического источника. Однако ссылаться на материалы «Мемориала» теперь следует предельно осторожно: допустимо академическое цитирование в научных целях, но без признаков популяризации организации, без активного распространения ее материалов, без ссылок, которые могут быть восприняты как продвижение ее деятельности», — сказал он.

По словам Жорина, в качестве безопасного подхода следует избежать цитирования текущих исследований «Мемориала».

«Нельзя участвовать в деятельности организации, поддерживать ее, финансировать, вовлекать в нее других лиц, распространять ее материалы в поддержку ее деятельности, а также использовать символику вне допустимого контекста. Поэтому наиболее безопасный вариант для учебных и научных работ — ссылаться не на текущие ресурсы «Мемориала», а на архивные публикации, государственные архивы, книги памяти и научные исследования, где соответствующие данные уже воспроизведены», — заключил адвокат.

В 2021–2022 годах ключевые юридические лица — «Международный Мемориал» и Правозащитный центр «Мемориал» — были ликвидированы по решениям российских судов. В октябре 2022 года организация была удостоена Нобелевской премии мира за многолетнюю работу по защите прав человека и сохранению исторической памяти.

История общества «Мемориал» началась в 1987 году с инициативной группы, стремившейся увековечить память жертв политических репрессий в СССР. Первым председателем совета был академик Андрей Сахаров.

В 2002 году «Мемориал» совместно с Архивом президента опубликовали сталинские расстрельные списки. Компакт-диск с со списками включал имена 40 тысяч человек, санкции на расстрел которых были даны лично Сталиным и другими членами Политбюро ЦК ВКП(б), писала «Лента».

Ранее в Верховный суде заявили, что деятельность «Мемориала» носит антироссийский характер.