Авиакомпания извинилась перед пассажиркой, которую сочли «слишком голой»

Авиакомпания «Air New Zealand» принесла извинения после того, как сотрудники попросили пассажирку прикрыться перед посадкой на рейс, потому что ее одежда была якобы слишком откровенной. Об этом пишет Daily Mail.

Девушка по имени Кортни Ньюболд садилась на рейс в Окленд, и двое сотрудников авиакомпании заявили, что она демонстрирует «слишком много открытого тела». При этом Ньюболд была одета в длинные спортивные штаны с высокой талией и два укороченных топа.

«Один сотрудник в аэропорту прокомментировал мою одежду у выхода на посадку, поэтому я спросила у друга, могу ли я одолжить куртку. Я еще не успела ее надеть, как другая сказала — у вас слишком много открытой кожи», — заявила девушка изданию.

Девушка поделилась, что случившееся добавило ей еще больше стресса — на улице весь день было очень жарко, а в аэропорту было душно.

Ньюболд считает, что эти замечания являются примером того, как люди следят за стандартами женской красоты. По ее словам, у нее были «проблемы», она считает себя крупной, но на рейсе были мужчины в открытой одежде — правда, худощавого телосложения.

Позже пассажирка оставила жалобу в соцсетях авиакомпании. Через некоторое время ей перезвонил менеджер перевозчика и извинился.

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