В Москве в понедельник ожидается до +27°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в понедельник, 26 июля, будет до +27°С. В столице будет переменная облачность, следует из данных Гидрометцентра России.

В первый рабочий день новой недели осадков не прогнозируется.

Согласно информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах значений +25...+27°С. Ожидается слабый ветер до 7 м/с.

Вечером и ночью столбики термометров жителей столицы покажут +12...+14 °С.

Атмосферное давление днем составит 753 мм рт. ст. (ночью оно будет аналогичным).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жаркая погода вернется в Москву 27 июля, однако аномальных температур пока не прогнозируется. Также метеоспециалист рассказал о погодном разнообразии в городе.

«Газета.Ru» решила поинтересоваться у своих читателей, как они перенесли предыдущий зной — двухнедельной давности, и предлагает пройти тест.