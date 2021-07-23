В Швейцарии 128 человек умерли после прививок от COVID-19 с начала года

Не менее 128 человек умерли в Швейцарии с начала года после прививок от COVID-19, сообщает Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic.

С 1 июля по 21 июля было зарегистрировано 4 319 уведомлений о побочных эффектах вакцин, причем 1 537 случаев были квалифицированы как серьезные. 788 уведомлений поступили после прививок вакциной Moderna, еще 704 после прививок вакциной Comirnaty от компании Pfizer/BioNTech. В 45 случаях информация о вакцине отсутствовала.

Средний возраст умерших составляет 80,5 года. В агентстве полагают, что, несмотря на совпадение по времени, конкретных данных, указывающих на вакцину в качестве причины смерти, нет.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии более 400 человек заболели коронавирусом, несмотря на то, что они привились вакцинами Moderna и Pfizer.