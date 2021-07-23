На побережье Хорватии вводят новые ограничения по COVID-19

Власти Хорватии ужесточат контроль за распространением коронавирусной инфекции на курортах Адриатического побережья. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на министра внутренних дел Давора Божиновича.

На следующей неделе в стране будут запрещены мероприятия с числом участников более 50. Однако есть исключения, например, концерты и спортивные соревнования, где число посетителей ограничено тысячей. Но все они должны предъявить либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку о перенесенном COVID-19.

По прогнозам официальных лиц, несмотря на препятствия для поездок, вызванные пандемией коронавируса, летний туристический сезон может принести Хорватии 70% доходов от доковидного 2019 года.

«Важно поддержать экономическое восстановление туротрасли после локдауна и избежать роста числа заболевших», — подчеркнул Божинович.

10 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с восемью странами. Среди них — Хорватия, Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко.