В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве госпитализировали 1 136 человек с коронавирусом, 585 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает оперативный штаб.

При этом за последние сутки в столице выявлено 3 425 новых случаев заражения COVID-19. Вылечились от болезни 7 010 пациентов, скончались 107 человек, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.

С начала пандемии в Москве в общей сложности зарегистрировано 1 481 296 случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 24 898 человек, вылечились 1 319 555.

Ранее сообщалось, что в России выявили еще 23 811 случаев коронавируса. За весь период пандемии инфекция подтвердилась у 6 078 522 жителей страны, вылечились 5 450 004, умерли 152 296.