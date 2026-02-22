Дворник, поймавший выпавшего из окна ребенка, не может прийти в себя после инцидента

Спасший ребенка в Санкт-Петербурге дворник Хайрулло Ибадуллаев рассказал 78.ru, что до сих пор не может прийти в себя после случившегося.

Мужчина сообщил, что кричал ребенку на карнизе, чтобы тот вернулся в квартиру. Но мальчик его не слышал. Когда ребенок выпал из окна, дворник его поймал: ноги мальчика ударили его в грудь. Мужчина тоже упал, а потом пытался делать ребенку массаж, потому что у того были проблемы с дыханием. Дворник звал на помощь, в итоге ему открыла консьерж. Ребенок оставался у нее до приезда скорой.

«Если у ребенка все будет нормально, то у меня тоже», — отметил Ибадуллаев.

Телеканал уточняет, что дворник приехал в Петербург из Узбекистана четыре месяца назад. На родине у него остались четверо детей и больные родители. Ибадуллаев работает, чтобы их обеспечить, и мечтает о машине.

До этого стало известно, что мальчик выпал с седьмого этажа многоэтажки на Петрозаводской улице. Ребенок играл у открытого окна на планшете, сорвался, но зацепился за карниз. Когда ребенок больше не мог держаться за карниз и разжал руки, мужчина поймал его. После этого дворник занес ребенка в подъезд и попытался привести в чувство. Вскоре мальчика забрала скорая.

Мать ребенка, предпринимательница и автор подкастов, в момент падения была в кухне. У ее сына аутизм, он ходит в специализированный инклюзивный центр, занимается спортом и работает с дефектологом. В прошлом мальчик оставался один в комнате, но никогда не открывал окно. Женщина заметила исчезновение сына спустя 10 минут. По последним данным, мальчик в реанимации в стабильном состоянии. У него несколько переломов, в том числе ноги, и травмы внутренних органов. Дворник тоже пострадал.

