Мурашко заявил, что итоговые данные об исследовании «Спутника V» опубликуют осенью

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что итоговый отчет об исследовании вакцины от коронавируса «Спутник V» будет готов к октябрю. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня завершаются наблюдения, к октябрю-месяцу по вакцине «Спутник V» будут подготовлены уже отчеты, промежуточные были как раз все опубликованы», — сказал он в рамках лекций общества «Знание».

Мурашко добавил, что промежуточные результаты третьей и четвертой фаз исследований двух других российских вакцин — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — будут подготовлены в конце 2021 или в начале 2022 года.

Ранее сообщалось, что исследования в Аргентине показали высокий уровень антител после «Спутника V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».