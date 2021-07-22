Дым от пожаров в Якутии достиг Аляски

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг территорий американского штата Аляска, сообщает CNN.

Телеканал подчеркивает, что «пожары настолько большие, а ветер настолько силен, дым от них достиг даже Аляски».

В Якутии из-за сухой и жаркой погоды продолжаются лесные пожары — в регионе объявлен режим ЧС. Огонь охватил более 1,5 млн гектаров леса — густой дым накрыл практически все города республики. Местные жители задыхаются от смога, страдают от головной боли и невыносимой жары. Наиболее сложная обстановка вблизи населенных пунктов Эльдикан, Балаганнах, Ударник, Светлый, Сюльдюкар и Чумпу-Кытыл. Авиация МЧС участвует в тушении пожаров на этих участках.

Особый противопожарный режим действует в 48 субъектах России, а еще в 14 регионах он введен на части территорий (в 1 563 муниципальных образованиях).