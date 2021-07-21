Вице-премьер оценила запасы гречки в России

Рынок гречневой крупы в России не испытывает дефицита, заявила вице-премьер Абрамченко, выступая на совещании с членами правительства. Трансляция видеоконференции велась на канале «Россия 24».

Она отметила, что правительство второй год следит за ценами и доступностью этой крупы в стране.

«В целях недопущения дефицита и стабилизации цен на гречку принято решение о временном запрете на ее вывоз из страны до 31 августа 2021 года. Хочу подчеркнуть, что запасов гречневой крупы достаточно для удовлетворения потребности населения, и дефицита крупы нет», — сказала Абрамченко.

По данным Росстата, с января по май 2021 года средняя цена гречки выросла на 31%. За этот же период стоимость сахара выросла на 48%, картофеля — на 49%, моркови — на 44%.

Ранее сообщалось, что в России может подорожать хлеб. До этого правительство России объявило о введении комплекса мер по стабилизации роста цен на ключевые продукты питания.