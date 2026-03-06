Размер шрифта
Назначен новый художественный руководитель МХАТ имени Горького

Новым худруком МХАТ имени Горького стал Сергей Безруков
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Актер Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры РФ Ольгу Любимову.

С 2014 года Безруков также является художественным руководителем Московского Губернского театра, кроме того, он ведет актерскую мастерскую во ВГИКе.

Ранее, с 1987 по 2018 год, этот пост занимала Татьяна Доронина, а до этого руководство осуществлял Олег Ефремов. В 2021 году Владимир Кехман стал директором МХАТ, сменив Доронину. Кехман был снят с должности в сентябре 2025 года после возбуждения против него уголовного дела.

Источники заявилии, что Сергей Безруков может претендовать и на должность ректора Школы-студии МХАТ. Сам актер 13 февраля заявил, что не собирается подавать свою кандидатуру на этот пост.

До этого Безруков ответил на слухи о том, что хочет стать ректором Школы-студии МХАТ вместо Константина Богомолова.

 
