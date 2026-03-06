«На грани срыва»: в Германии объяснили угрозы Зеленского в адрес Орбана

Угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подтверждают отчаянную ситуацию, в которой оказался Киев. Военная операция США в Иране привела к нарастанию энергетического кризиса в Европе, что с учетом снижающихся поставок оружия вынуждает его отступать, объяснил газете «Взгляд» германский политолог Александр Рар.

Так он прокомментировал заявление политика о том, что при блокировании кредита на нужды ВСУ со стороны Венгрии он передаст украинским военным адрес Орбана.

«Владимир Зеленский на грани срыва: он в ярости и отчаянии. Становится понятно, что у Украины заканчиваются поставки оружия из США и Европы», – отметил Рар, напомнив, что в то же время Вашингтон перенаправил часть вооружений в Иран, так как конфликт там затягивается.

В то же время энергетический кризис в Европе вынудит ее в обход санкций закупить российские энергоресурсы и забыть об атаках на российский нефтяной флот. Страны ЕС уже столкнулись с острой нехваткой нефти и газа, объяснил политолог. Все это вынуждает Зеленского отступать, но он явно не готов к такому сценарию и в итоге начал выливать на Орбана гнев за происходящее, считает эксперт.

«Но главный виновник столь катастрофического ухудшения позиций Зеленского – Дональд Трамп. Другое дело, что президент США пока слишком силен и влиятелен, чтобы Зеленский посмел на него нападать», – заключил Рар.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что Орбан рискует столкнуться с применением военной силы, если продолжит блокировать €90 млрд на нужды ВСУ. По его словам, адрес венгерского политика могут передать украинским военным, которые позвонят ему и пообщаются «на своем языке». Венгрия на официальном уровне заявила о недопустимости подобных угроз. В Госдуме считают, что жизнь Орбана находится в опасности, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе призвали прекратить спонсировать Зеленского после угроз Орбану.