Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Политика

«На грани срыва»: в Германии объяснили угрозы Зеленского в адрес Орбана

Политолог Рар: Зеленский угрожает натравить ВСУ на Орбана из-за злости на Трампа
Global Look Press

Угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подтверждают отчаянную ситуацию, в которой оказался Киев. Военная операция США в Иране привела к нарастанию энергетического кризиса в Европе, что с учетом снижающихся поставок оружия вынуждает его отступать, объяснил газете «Взгляд» германский политолог Александр Рар.

Так он прокомментировал заявление политика о том, что при блокировании кредита на нужды ВСУ со стороны Венгрии он передаст украинским военным адрес Орбана.

«Владимир Зеленский на грани срыва: он в ярости и отчаянии. Становится понятно, что у Украины заканчиваются поставки оружия из США и Европы», – отметил Рар, напомнив, что в то же время Вашингтон перенаправил часть вооружений в Иран, так как конфликт там затягивается.

В то же время энергетический кризис в Европе вынудит ее в обход санкций закупить российские энергоресурсы и забыть об атаках на российский нефтяной флот. Страны ЕС уже столкнулись с острой нехваткой нефти и газа, объяснил политолог. Все это вынуждает Зеленского отступать, но он явно не готов к такому сценарию и в итоге начал выливать на Орбана гнев за происходящее, считает эксперт.

«Но главный виновник столь катастрофического ухудшения позиций Зеленского – Дональд Трамп. Другое дело, что президент США пока слишком силен и влиятелен, чтобы Зеленский посмел на него нападать», – заключил Рар.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что Орбан рискует столкнуться с применением военной силы, если продолжит блокировать €90 млрд на нужды ВСУ. По его словам, адрес венгерского политика могут передать украинским военным, которые позвонят ему и пообщаются «на своем языке». Венгрия на официальном уровне заявила о недопустимости подобных угроз. В Госдуме считают, что жизнь Орбана находится в опасности, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе призвали прекратить спонсировать Зеленского после угроз Орбану.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!