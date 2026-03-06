Стало известно, кто понесет флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2026

Лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев назначены на роль знаменосцев сборной России на церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

Церемония начнется 6 марта в Вероне в 22:00 по московскому времени. Во время мероприятия зажжется огонь соревнований.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

Ранее Румыния опровергла информацию о бойкоте открытия Паралимпиады.