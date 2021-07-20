В Воронеже задержали экс-замглавы ГИБДД с 22 квартирами

Полиция задержала бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, которому были предъявлены претензии по поводу владения 22 объектами недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей. Об этом сообщает региональный СК.

Отмечается, что Качкин предложил сотруднику полиции взятку в размере 30 тыс. рублей за оказание содействия своему знакомому в сдаче квалификационного экзамена на водительские права. Полицейский отказался от взятки, а Качкин стал фигурантом дела по статье о покушении на дачу взятки в значительном размере. На допросе подозреваемый сознался в содеянном и дал подробные показания.

Ранее у замначальника ГИБДД Воронежской области Игоря Качкина нашли имущество, общая сумма которого составила около 60 млн рублей. Еще в середине февраля прошла проверка контроля за расходами полицейского. На суде мужчина пояснил, что ему принадлежат только квартира и комната в общежитии, а остальные 20 квартир находятся в собственности у родителей.