После драки со стрельбой в подмосковной Апрелевке задержали четырех человек

Полицейские доставили в отделение четырех человек после драки со стрельбой в подмосковной Апрелевке, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

У одного из задержанных был изъят травматический пистолет, предположительно из которого производились выстрелы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Другие участники конфликта устанавливаются.

Ранее стало известно, что около 20 выходцев из Средней Азии устроили драку со стрельбой во дворе жилого дома в Апрелевке. В результате было повреждено несколько припаркованных во дворе автомобилей.