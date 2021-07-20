Вирусолог назвал преимущества вакцины «ЭпиВакКорона»

Профессор вирусологии Университета Квинсленда, член оперативной группы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов Александр Хромых назвал главные преимущества российской вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это безопасность и низкая реактогенность, отсутствие побочных эффектов. Эксперт отметил, что последний факт является серьезным преимуществом для людей пожилого возраста и лиц с ослабленным иммунитетом и разными иммунодефицитными заболеваниями.

Также Хромых среди дополнительных преимуществ отечественного препарата назвал простоту производства, удобство хранения и транспортировки.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

«ЭпиВакКорона» — противокоронавирусная вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром «Вектор».

Ранее вирусолог назвал последствие отказа от второй дозы вакцины.