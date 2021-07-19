В России продлили приостановку авиасообщения с Танзанией

В России решили продлить приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа включительно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Танзанией», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 продлил ограничение авиасообщения России с Танзанией до 19 июля.

Танзания была одним из первых государств, с которым российская сторона возобновила авиасообщения после начала пандемии в августе прошлого года. Однако 12 апреля в оперштабе приняли решение приостановить авиационное сообщение с Танзанией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране.