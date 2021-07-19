В УФСИН прокомментировали сообщения о «секретной тюрьме» под Петербургом

В пресс-службе УФСИН России по Петербургу и Ленобласти заявили, что не имеют никакого отношения к подземной «частной тюрьме» во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщает РИА «Новости».

«УФСИН России по Петербургу и Ленобласти к данной истории не имеет никакого отношения», — говорится в сообщении.

Ранее в Ленинградской области, во Всеволожском районе, под заброшенным домом обнаружили огромный бетонный бункер. Вход в бункер был тщательно замаскирован под обычные гаражные ворота, за которыми лежит тяжелая бетонная плита, регулируемая при помощи мощного гидравлического устройства. Механизм пуска также был замаскирован.

Отмечалось, что первым владельцем дома был сотрудник УФСИН, ушедший в отставку в 2004 году, а следующим — житель Петербурга, официально сменивший свою фамилию на Эскобар.

До этого глава поселения, в котором стоит коттедж, Владимир Сидоренко рассказал, что в 2018 году постройкой интересовался СК, сотрудники которого даже проводили там следственные действия.