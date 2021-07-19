В Тунисе годовалого ребенка на надувном круге унесло в море

В Тунисе спасли годовалого ребенка, которого унесло от берега на 1,6 километра. Об этом пишет DailyMail.

Инцидент произошел 17 июля у пляжа в Келибии на северо-востоке Туниса. Девочку на надувном круге для плавания отнесло в море сильным ветром, в то время как родители ребенка «на мгновение отвлеклись».

Для спасения ребенка были привлечены сотрудники гражданской защиты Туниса. Специалисты выехали за девочкой на гидроцикле и спустя время вернули ее родителям.

Власти Туниса призвали родителей проявлять бдительность и не рисковать здоровьем детей во время неблагоприятных погодных условий.

Ранее в Москве полицейские столицы помогли мальчику, который застрял в тренажере для спины на детской площадке. Ребенка передали родителям, они выразили благодарность всем, кто участвовал в спасательной операции.