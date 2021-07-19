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Погиб второй пострадавший при взрыве газа в гостинице в Геленджике

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РИА «Новости»

Число погибших после взрыва бытового газа в одной из гостиниц Геленджика выросло до двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

«Один из госпитализированных после хлопка газа в Геленджике скончался в больнице», — заявили в ведомстве.

В общей сложности в больнице после госпитализации остается четыре человека, пострадавших в результате инцидента.

Инцидент произошел 13 июля. Представители регионального МЧС сообщили, что в частной гостинице «Азария» произошел взрыв бытового газа. Согласно предварительным данным, обрушились перекрытия и внешняя стена здания. В общей сложности из здания, в котором произошел инцидент, было эвакуировано 50 человек. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Следственный комитет по факту взрыва возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Виновному грозят исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы до двух лет.

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