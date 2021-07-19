Число случаев коронавируса в мире превысило 190 млн

Во всем мире на утро 19 июля выявлено 190 426 864 случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии от инфекции скончались 4 089 030 человек.

Лидерами по количеству зараженных являются США, Индия, Бразилия.

Так, в Соединенных Штатах с начала пандемии зафиксировано 34 079 960 случаев COVID-19, из них 609 019 — с летальным исходом.

В Индии 31 144 229 заболевших и 414 108 скончавшихся, в Бразилии — 19 376 574 и 542 214 соответственно.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 18 июля, в России выявлено 5 882 295 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 146 069 человек, вылечились 5 278 976.

Ранее сообщалось, что китайские ученые определили происхождение коронавируса.

До этого врач-инфекционист Светлана Ищенко заявила, что человек, переболевший коронавирусом, может заразиться новым штаммом сразу после выздоровления, так как коронавирус постоянно мутирует. При этом повторное заражение, скорее всего, будет протекать в более легкой форме, подчеркнула врач.