Глава Гидрометцентра прогнозирует, что с четверга в Москве начнется похолодание

В четверг температура в столице опустится до +20-24°C, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом в первые дни неделя обещает быть достаточно жаркой: в понедельник днем прогнозируется 27-29 градусов тепла, во — вторник — 25-27 градусов тепла, в среду — 24-26 градусов тепла. Уже в ночь на среду, отмечает синоптик, минимальные температуры составят 13-15°C, и жителям города можно будет «отключить вентиляторы и кондиционеры».

«Понижение температуры будет постепенным, но вот в четверг особенно ощутится: северные ветры ярко выраженные и температура 20-24 градуса. Жители Москвы вздохнут с облегчением, обрадуются, воздух станет нормальным, человеческим, я бы сказал. Но думаю, что с субботы-воскресенья начнутся вопросы, когда вернется настоящее лето. Но это и будет настоящее московское лето, типичное» , — считает Вильфанд.

По его словам, возвращения жары в Москву не стоит ждать до середины следующей недели.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Евгений Тишковец с 19 июля пообещал жителям Москвы ливни с грозами и градом. В среду и четверг, считает он, столичный регион пересечет полярный фронт, кое-где пройдут небольшие дожди, днем +21-26°C и +19-24°C, соответственно.