Нарколог объяснил рост смертности от наркотиков в России

Профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Юрий Сиволап объяснил рост смертности от наркотиков в России. Об этом пишет «ГоворитМосква».

По мнению нарколога, данная негативная тенденция является общемировой, и ее можно объяснить стрессом и повышенной тревожностью людей в связи с пандемией коронавируса.

«Это приводит к тому, что возрастает уровень тревоги, депрессии, возникает стрессовое состояние. В этих условиях увеличивается психологическая потребность в алкоголе и запрещённых наркотиках. Это происходит по всему миру», — отметил Сиволап.

По его словам, во время пандемии возрастает уровень психической травматизации, что влияет на желание принять какое-либо вещество.

Ранее Росстат опубликовал данные о смертности среди граждан, связанные с наркотическими веществами. Из-за них в России в 2020 году умерли свыше 7,3 тысяч человек.

При этом в 2016-2018 годах этот показатель оставался примерно на одном уровне — 4,4 — 4,8 тыс. летальных исходов, следует из данных ведомства.