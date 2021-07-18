Собянин: московские власти получают данные о каждом заболевшем COVID-19 и привитом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти получают детальные данные по каждому заразившемуся коронавирусом и вакцинированному.

«Очень много фейков, которые мы видим в соцсетях, интернете, конечно, без этого не обойтись, но мы-то работаем с большими данными, с официальными данными. Мы видим каждого заболевшего, каждого вакцинированного в единой базе данных», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин уточнил, что столичное правительство опирается на точные данные, а не на теории, поэтому уверенно, что вакцинация помогает, в том числе и против штамма «дельта».

«Это не просто какие-то рассуждения на тему, мы точно до последнего человека, до последней цифры знаем, сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, насколько они тяжело болели, были ли госпитализированы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса привились 3,8 млн человек.

По последним данным, коронавирус подтвердился у 1 458 778 жителей столицы, выздоровели 1 274 036, умерли 24 275. За последние сутки инфекция была обнаружена у 4 561 человека, из них госпитализировали 1 514. На аппаратах ИВЛ находятся 588 пациентов.