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МВД работает над внедрением экспресс-тестов для выявления пьяных водителей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

МВД России работает над внедрением экспресс-тестов, позволяющих выявлять пьяных водителей на дорогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Как уточнили в министерстве, благодаря подобным средствам удастся минимизировать временные затраты в ходе общения водителей с сотрудниками правоохранительных органов, исключить человеческий фактор и предотвратить конфликтные ситуации.

В МВД также добавили, что в случае отказа водителя от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, при его несогласии с полученными результатами он будет направлен на медицинское освидетельствование. Подобная мера предусмотрена ч. 1.1 ст. 27.12 КоАП РФ.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что в 2022 году сотрудников ГИБДД оснастят специальными приборами для моментального распознавания нетрезвых автомобилистов. Он обратил внимание на то, что проблема нетрезвого вождения в стране все еще стоит, многие нарушители привлекаются к ответственности за пьяную езду повторно.

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