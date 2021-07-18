Эксперт рассказал, что COVID-19 мутирует намного медленнее вируса гриппа

Коронавирус мутирует гораздо медленнее, чем вирус гриппа, несмотря на регулярное появление новых штаммов. Об этом рассказал генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, сообщает ТАСС.

«Только в этом году, несмотря на то, что вирус гриппа выпал из новостной повестки, Роспотребнадзор планирует привить 60 млн россиян вакцинами от гриппа», — сказал он.

Вместе с тем, как заявил Исаев, остановить мутации COVID-19 просто невозможно.

«Да, новые штаммы появляются постоянно. Но фактически за полтора года у коронавируса поменялись три аргинина в рецептор-связывающем домене (RBD-домене), что, по-моему мнению, смешно называть быстрой мутацией», — объяснил он.

Ранее исследователи из Потсдамского университета в Германии подсчитали, что без вакцинации вероятность появления двух новых штаммов коронавируса ежегодно составит 60%.