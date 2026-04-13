Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Наука

Россияне массово жалуются на симптомы аллергии после коронавируса

«Москва 24»: коронавирус Stratus вызывает у россиян аллергические симптомы
Shutterstock

Не страдавшие ранее аллергией россияне нынешней весной начали массово жаловаться на появление ее симптомов — насморка, кожного зуда и отеков. Это может быть «спящий поллиноз», спровоцированный самым распространенным сейчас штаммом COVID-19 — Stratus, передает «Москва 24».

В сюжет телеканала вошел рассказ москвички, у которой никогда не было симптомов аллергии на весеннее цветение растений, но нынешней весной они появились — и поначалу показались девушке началом ОРВИ. Лечение от вирусной инфекции не помогло, а врач сказал, что это аллергия.

Такие симптомы может вызывать штамм коронавируса Stratus, заявил телеканалу доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев. По его словам, у заболевших возникает «устойчивое системное воспаление», «гиперактивность местной иммунной системы» и нарушения в работе тучных клеток, как у аллергиков.

«Stratus проходит через какое-то время, но на протяжении недель он может напоминать симптомы аллергии», — предупредил медик.

Коронавирус способен запускать повышенную чувствительность к различным аллергенам, подтвердила доктор биологических наук, главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра РАМН Анча Баранова.

Ранее россиян научили отличать сезонную аллергию от простуды.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!