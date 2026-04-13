Россияне массово жалуются на симптомы аллергии после коронавируса

Не страдавшие ранее аллергией россияне нынешней весной начали массово жаловаться на появление ее симптомов — насморка, кожного зуда и отеков. Это может быть «спящий поллиноз», спровоцированный самым распространенным сейчас штаммом COVID-19 — Stratus, передает «Москва 24».

В сюжет телеканала вошел рассказ москвички, у которой никогда не было симптомов аллергии на весеннее цветение растений, но нынешней весной они появились — и поначалу показались девушке началом ОРВИ. Лечение от вирусной инфекции не помогло, а врач сказал, что это аллергия.

Такие симптомы может вызывать штамм коронавируса Stratus, заявил телеканалу доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев. По его словам, у заболевших возникает «устойчивое системное воспаление», «гиперактивность местной иммунной системы» и нарушения в работе тучных клеток, как у аллергиков.

«Stratus проходит через какое-то время, но на протяжении недель он может напоминать симптомы аллергии», — предупредил медик.

Коронавирус способен запускать повышенную чувствительность к различным аллергенам, подтвердила доктор биологических наук, главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра РАМН Анча Баранова.

