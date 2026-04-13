На МКАД перекрыли движение

В Москве перекрыли несколько участков на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на съездах с внутренней и с внешней сторон МКАД на Ленинский проспект, на съезде с Вернадского шоссе на Ленинский проспект, на съезде с ТТК на Ленинский проспект», – говорится в публикации.

По данным канала, проезде для автомобилей также перекрыли на Большом Каменном мосту. В Дептрансе водителям посоветовали заранее планировать свой маршрут.

До этого в Москве на СВХ Газель врезалась в остановившуюся из-за поломки машину. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как грузовик на скорости врезается легковую машину и сбивает людей, водителя и пассажира иномарки. На записи также заметно, как в момент удара машину отбрасывает в сторону, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

Авария произошла утром 11 апреля на Северо-Восточной хорде. В результате происшествия два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

