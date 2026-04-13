«Друзья познаются в беде»: Оренбург поможет Дагестану с ликвидацией последствий наводнения

Несколько фур со строительными материалами отправятся из Оренбургской области в Дагестан для помощи в устранении последствий наводнения. Об этом в Мах сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

«Сегодня мы отправляем четыре фуры со строительными материалами... Кроме того, сегодня отправляются в Дагестан и специалисты наших министерств: строительства и социального развития. Группа из 10 человек», — написал глава региона.

Губернатор также отметил, что работа по оформлению документов и выплат пострадавшим гражданам республики уже знакома отправленным из Оренбурга специалистам.

«Когда в 2024-м со стихией столкнулись мы, Дагестан одним из первых регионов России протянул руку помощи... Друзья познаются в беде», — заявил губернатор.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и МЧС доложить о ситуации после паводков в Дагестане. Об этом сказано в тексте поручений по итогам совещания, прошедшего 7 апреля.

5 апреля в Дагестане произошло второе за последнее время разрушительное наводнение, вызванное осадками. В частности, в Махачкале из-за размытого грунта обрушился трехэтажный дом.

Ранее в двух районах Дагестана оползень и камнепад повредили газопроводы.