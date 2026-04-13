Украинский блогер начал получать угрозы после расследования фальсификаций ТЦК

Блогер Василий Мойсеенко провел расследование украинского ТЦК и стал получать угрозы
Украинский блогер и журналист Василий Мойсеенко, известный под псевдонимом «Киевский ревизор», рассказал об угрозах местных силовиков. Его слова передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

Мойсеенко утверждает, что получает угрозы от территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) после того, как провел расследование. В феврале блогер заявлял, что его незаконно задержали, затем избили сотрудники ТЦК, и медкомиссия признала его годным к службе в ВСУ. В своем расследовании журналист выяснил, что результаты медкомиссии поддельные. Военкомат также проигнорировал, что мужчина является единственным опекуном своей 15-летней дочери.

По словам Мойсеенко, неизвестные пытаются взломать его аккаунт и отправляют множество фотографий насильственного характера. Помимо блогера, угрозы также направлены в сторону его дочери.

10 апреля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что украинцы бегут от мобилизации и публикуют видео, где посылают ТЦК «на три буквы». Он назвал «страшнейшей проблемой в обществе» текущую ситуацию, когда героями становятся те, кто противодействуют военкомам или покидают страну.

