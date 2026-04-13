Фон дер Ляйен призвала «усвоить уроки» Орбана и отменить принцип единогласия в ЕС

Евросоюзу необходимо усвоить уроки от уходящего в отставку премьера Венгрии Виктора Орбана и отменить принцип единогласия по вопросам внешней политики. Об этом заявила глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чьи слова приводит «Европейская правда».

«Я считаю, что мы также должны взглянуть на усвоенные уроки внутри Европейского Союза. Например, я считаю, что переход к голосованию квалифицированным большинством во внешней политике – это важный способ избежать системных блокировок, которые мы видели в прошлом», – заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС должен «использовать этот импульс сейчас» и двигаться вперед в этом вопросе.

12 апреля на парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра. По результатам 93,42% обработанных бюллетеней она «взяла» 138 мест в парламенте, а «Фидес» — 54. Виктор Орбан признал результат и поздравил Мадьяра с победой.

5 худших районов Москвы для инвестиций в жилье в 2026 году
