Wildberries назвал причину сбоев в работе маркетплейса

Wildberries: недоступность сервисов связана со сложностями с интернетом
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Проблемы с доступом на маркетплейс Wildberries обусловлена сложностями в работе интернет-соединения у некоторых пользователей. Об этом рассказали в пресс-службе Wildberries & Russ.

«Недоступность сервисов у отдельных пользователей может быть связана с временными сложностями с интернет-соединением. Просим по возможности использовать стационарные источники интернет-соединения. Ситуация находится на особом контроле технических служб», — сказано в сообщении.

Ранее пользователи через сервис Downdetector оставляли жалобы на работу маркетплейса. Люди сообщали о проблемах с отображением товаров, загрузкой сайта и доступом к личному кабинету. Больше всего жалоб поступало от пользователей из Санкт-Петербурга (13%), ЯНАО (11%), Саратовской области (6%), Самарской и Московской областей (по 4%).

6 апреля сообщалось о сбое в работе «Ростелекома». Так, за час было зафиксировано более 3,6 тыс. жалоб на работу интернета. Больше всего жалоб поступало от жителей Самарской области. О плохой работе также сообщали жители Москвы и Подмосковья, а также Нижегородской и Брянской областей.

Ранее Дуров осудил Apple за удаление VPN из российского App Store.

 
