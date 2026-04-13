Международная федерация водных видов спорта полностью сняла ограничения с России

World Aquatics допустила российских спортсменов до турниров с флагом и гимном
Федерация водных видов спорта России

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до участия во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном.

Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

Ранее World Aquatics допускала россиян только в нейтральном статусе, без использования национальной символики, так как в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

В ноябре 2025 года федерация первой среди международных спортивных организаций разрешила участие российских команд в водном поло. Кубок мира стал для российских ватерполистов первым за несколько лет крупным стартом под эгидой World Aquatics.

Ранее сборная Украины отказалась от матча с Россией на Кубке мира.

 
