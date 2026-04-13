Мужчина избил незнакомку в российском баре за то, что она ответила ему на оскорбления

В Томске мужчина оскорбил незнакомку в баре и избил ее за то, что та ответила. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в ночь на 11 апреля в заведении на переулке 1905 года, когда 23-летняя девушка с подругой присоединились к компании знакомой, где отмечали проводы брата в армию. По словам девушки, все шло спокойно, пока один из членов компании по имени не начал без причины оскорблять ее. В какой-то момент она не сдержалась и ответила ему тем же.

В ответ агрессор ударил ее кулаком в глаз. Девушка закрыла лицо и упала на колени, однако мужчина продолжил избивать ее. Пострадавшая утверждает, что спутница нападавшего вырвала у нее клок волос. Скорую помощь в заведении не вызвали, ей пришлось делать это самостоятельно.

Врачи диагностировали у пострадавшей контузию и гематому глаза. На следующий день девушка подала заявление в полицию. Сам мужчина отрицает факт избиения и настаивает, что пытался разнять девушек.

