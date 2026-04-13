В России могут начать штрафовать за неуважение к символам веры

Комитет ГД по законодательству поддержал проект о штрафах за стертые кресты
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект о штрафах за «затирание» крестов на изображениях. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, за нарушение запрета гражданам может грозить штраф от 5 до 30 тысяч рублей либо обязательные работы до 120 часов. Для должностных лиц штрафы составят от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Соответствующие поправки предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Привлекать нарушителей к ответственности можно будет в течение года с момента совершения правонарушения.

До этого глава центрального исполкома партии и депутат Государственной думы Александр Сидякин сообщал, что в Госдуме в первом чтении будет рассмотрен законопроект «Единой России», закрепляющий обязательное наличие крестов на изображении государственного герба РФ. Действующий закон «О Государственном гербе Российской Федерации» описывает короны, скипетр и державу, но не фиксирует обязательное наличие крестов.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать за изображение храмов без крестов.

 
