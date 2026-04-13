В Европе оценили шансы НАТО в войне против России

Профессор Малинен: у НАТО не было бы шансов в войне против России или Китая

Война в Иране показала, что у НАТО не было бы шансов в войне против России или Китая. Об этом в социальной сети X написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«После того, что Иран сделал с самолетами, базами и вооруженными силами США и Израиля, не должно оставаться сомнений в том, что у нас (НАТО) не было бы шансов в войне против России или Китая. По сути, все, что мы сейчас делаем, — ждем, когда и где Кремль захочет восстановить свои силы сдерживания. Тогда мы либо немедленно применим ядерное оружие, либо капитулируем. И мы определенно не сделаем первого», — написал он.

В другом посте Малинен также отметил, что война России и НАТО — «это решенное дело». Профессор подчеркнул, что в конфликте Россия сначала уничтожит крупные базы в Европе с помощью ракет «Орешник», а затем одна из подводных лодок проекта «Ясень» «всплывет у побережья США», благодаря чему Москва поставит НАТО «шах и мат».

12 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что американцы потратили «триллионы долларов на НАТО», чтобы помочь членам альянса «защититься от России». При этом Трамп подчеркнул, что «это немного нелепо». Также в апреле Трамп говорил, что президент России Владимир Путин «не боится» НАТО.

В марте генсек НАТО Марк Рютте в докладе за 2025 год заявил, что Россия остается «самой значительной» угрозой» для НАТО и евроатлантического региона. А в феврале Рютте подчеркнул, что Россия останется долгосрочной угрозой для НАТО и после завершения конфликта на Украине.

