Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
 (обновлено  )
Политика

В Европе оценили шансы НАТО в войне против России

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Война в Иране показала, что у НАТО не было бы шансов в войне против России или Китая. Об этом в социальной сети X написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«После того, что Иран сделал с самолетами, базами и вооруженными силами США и Израиля, не должно оставаться сомнений в том, что у нас (НАТО) не было бы шансов в войне против России или Китая. По сути, все, что мы сейчас делаем, — ждем, когда и где Кремль захочет восстановить свои силы сдерживания. Тогда мы либо немедленно применим ядерное оружие, либо капитулируем. И мы определенно не сделаем первого», — написал он.

В другом посте Малинен также отметил, что война России и НАТО — «это решенное дело». Профессор подчеркнул, что в конфликте Россия сначала уничтожит крупные базы в Европе с помощью ракет «Орешник», а затем одна из подводных лодок проекта «Ясень» «всплывет у побережья США», благодаря чему Москва поставит НАТО «шах и мат».

12 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что американцы потратили «триллионы долларов на НАТО», чтобы помочь членам альянса «защититься от России». При этом Трамп подчеркнул, что «это немного нелепо». Также в апреле Трамп говорил, что президент России Владимир Путин «не боится» НАТО.

В марте генсек НАТО Марк Рютте в докладе за 2025 год заявил, что Россия остается «самой значительной» угрозой» для НАТО и евроатлантического региона. А в феврале Рютте подчеркнул, что Россия останется долгосрочной угрозой для НАТО и после завершения конфликта на Украине.

Ранее в Кремле рассказали, что дальше будет с НАТО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!