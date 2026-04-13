Будущий премьер Венгрии оценил отношения с Россией

Венгрия готова к прагматичному сотрудничеству с Россией. Об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса», будущий премьер-министр республики Петер Мадьяр, передает РИА Новости.

«Я благодарю всех за поздравления. Я вижу, что Москва <...>, а также Пекин высказались. Я благодарю их за то, что они с уважением отнеслись к решению венгерских избирателей, и за то, что они открыты к прагматичному сотрудничеству, как и Венгрия», — сказал он.

По итогам состоявшихся накануне выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Одержавший победу лидер оппозиции Петер Мадьяр призвал правительство уйти в отставку. Он также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее победитель выборов в Венгрии высказался о возможности переговоров с Путиным.